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Госдеп направит $3 млн на «сохранение культурного наследия» Украины

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Оксана Соломатина
Бюро Госдепартамента США по вопросам образования и культуры и посольство Соединённых Штатов в Киеве объявили конкурс проектов, которые будут направлены на «сохранение и защиту» объектов украинского культурного наследия. С документом ознакомился RT.
Госдеп направит $3 млн на «сохранение культурного наследия» Украины
  • AP

«Общая цель данной программы — обеспечение сохранности выдающихся образцов украинского культурного наследия», — отмечается в тексте документа.

Из описания следует, что Госдеп США среди прочего намерен обеспечить «защиту объектов, предметов и собраний предметов культурного наследия от кражи, повреждения или причинения дальнейшего ущерба».

В американском ведомстве планируют предоставить от десяти до 30 грантов на реализацию инициативы. Общий объём финансирования составит $3 млн.

Вместе с тем одно из направлений программы обозначено как «Региональные проекты по оценке и быстрому восстановлению». Как поясняется в документе, заявителю необходимо определить географическую область на Украине, провести в этом районе оценку рисков и ущерба, расставить приоритеты и осуществить мероприятия по реагированию и восстановлению. 

В прошлом году бывший заместитель госсекретаря США Джеймс Глассман обвинил Россию в попытках «стереть украинскую культуру».

Российская сторона, в свою очередь, регулярно уведомляла ЮНЕСКО об ударах, которые ВСУ наносят по культурно-историческим и религиозным объектам.

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