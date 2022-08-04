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В ЕП подняли вопрос о помощи работникам культурной сферы на Украине

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Немецкий депутат Европарламента Сабина Верхейен обратилась к Еврокомиссии по вопросу «культурной солидарности» ЕС с Украиной. Она поинтересовалась, планируют ли европейские власти оказывать поддержку представителям творческой сферы страны. С письмом политика ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о помощи работникам культурной сферы на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность или планирует ли задействовать больше ресурсов и принять дополнительные политические меры с целью содействия культурной и творческой сферам и их работникам на Украине, а также тем, кто сотрудничает с Украиной, находясь на территории ЕС?» — говорится в обращении.

Верхейен также задала вопрос о дальнейших мерах для противодействия «российской кампании по распространению пропаганды и дезинформации». По её мнению, необходимо прояснить, какими политическими мерами на уровне ЕС и отдельных стран можно противостоять этим «нападкам», чтобы устранить «потенциально пагубное влияние» на Евросоюз, и в частности на европейскую молодёжь.

Обращение парламентария стоит рассматривать как попытку поддержать интерес к событиям на Украине, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Европейцы устали от военных действий и уже сегодня, задолго до наступления холодов, ощущают последствия антироссийских санкций на собственном кармане. Фокус внимания международного сообщества постепенно смещается и на другие события, что невыгодно сторонникам продолжения вооружённого конфликта. Поэтому инициатива немецкого депутата — не что иное, как попытка вернуть спецоперацию на Украине на верхние строчки международной повестки дня и продолжить демонизацию России», — пояснил он в разговоре с RT.

Ранее в Европарламенте выступили с предложением о проведении психосоциальной реабилитации для украинских солдат в связи с боевыми действиями в стране.

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