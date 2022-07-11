В ЕП назвали недопустимым решение запретить деятельность компартии на Украине

Греческий евродепутат Костас Пападакис в своём обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю назвал недопустимым и провокационным запрет деятельности Коммунистической партии Украины, вынесенный украинским судом. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

По словам европарламентария, апелляционный суд на Украине оставил в силе вынесенный несколько лет назад запрет на деятельность КПУ.

«Это провокационное постановление следует за решением объявить партию вне закона, принятым в декабре 2015 года на основании актов, запрещающих использование международной коммунистической символики, а также относящих коммунистическую идеологию и деятельность к разряду уголовно наказуемых», — уточнил Пападакис.

Он добавил, что ограничения в отношении КПУ вводились киевскими властями планомерно на протяжении долгих дет. Соответствующие решения, как отметил евродепутат, принимались на основании «необоснованных и надуманных обвинений».

«При этом для предотвращения нападок со стороны фашистских сил на коммунистов и других активистов не прилагается никаких усилий», — констатировал Пападакис.

Более того, воспользовавшись чрезвычайным положением, объявленным на Украине, местное правительство решило запретить десятки оппозиционных партий, подчеркнул депутат.

Ответственность за подобную политику Киева, по мнению европарламентария, во многом лежит на Евросоюзе, который принял «официальную антикоммунистическую позицию».

На этом фоне Пападакис спросил у Борреля, как тот относится «к реакционному решению о запрете КПУ и криминализации коммунистической идеологии» на Украине.

Он также поинтересовался, какие меры глава дипломатии ЕС планирует принять для решения обозначенной проблемы.

Окружной административный суд Киева постановлением от 16 декабря 2015 года прекратил деятельность КПУ, однако решение судебной инстанции было обжаловано.

В мае 2022 года народный депутат, представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по делу и отказал в её удовлетворении.

Впоследствии решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу.

5 июля сообщалось, что Восьмой апелляционный административный суд Львова по иску Минюста Украины запретил деятельность КПУ как «пророссийской» партии. Её имущество и активы перейдут государству.