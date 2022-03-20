Активисты в Греции забросали красной краской корабль НАТО в порту Пирей
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт левых организаций 902.gr, который разместил соответствующее видео.
«Фрегат НАТО «украсили» красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодёжи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей», — отметило издание.
Также уточняется, что, помимо этого, активисты готовят 22 марта большой митинг в центре Афин.
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