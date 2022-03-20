Активисты в Греции забросали красной краской корабль НАТО в порту Пирей

Греческие левые активисты устроили акцию протеста против захода корабля НАТО в порт Пирей, в ходе которой забросали судно альянса красной краской.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт левых организаций 902.gr, который разместил соответствующее видео.

«Фрегат НАТО «украсили» красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодёжи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей», — отметило издание.

Также уточняется, что, помимо этого, активисты готовят 22 марта большой митинг в центре Афин.

Ранее в Сирии, Черногории, Сербии, Венесуэле, Армении прошли акции в поддержку спецоперации России на Украине.