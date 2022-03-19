В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России на Украине

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Около 1 тыс. человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку специальной операции России на Украине.
В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

Одним из инициаторов митинга является бывший депутат парламента Армении Айк Бабуханян.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — заявил он во время акции.

Уточняется, что в настоящий момент люди начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.

Ранее в Венесуэле прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.

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