В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России на Украине

Около 1 тыс. человек в центре Еревана с армянскими и российскими флагами участвуют в митинге в поддержку специальной операции России на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Одним из инициаторов митинга является бывший депутат парламента Армении Айк Бабуханян.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — заявил он во время акции.

Уточняется, что в настоящий момент люди начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.

Ранее в Венесуэле прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.