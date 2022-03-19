В Ереване проходит митинг в поддержку спецоперации России на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Одним из инициаторов митинга является бывший депутат парламента Армении Айк Бабуханян.
«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — заявил он во время акции.
Уточняется, что в настоящий момент люди начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипломатической миссии.
Ранее в Венесуэле прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине.