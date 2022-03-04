В центре Белграда проходит акция в поддержку России

Активисты нескольких патриотических объединений в столице Сербии проводят собрание в поддержку России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что люди собрались у памятника Николаю II через дорогу от резиденции президента Сербии на одной из центральных улиц Белграда.

Участники мероприятия с флагами перекрыли улицу Короля Милана и развернули почти 20-метровый триколор. Из-за расположения полос он с одной стороны выглядит как сербский, а с другой — как российский.

Ранее в соцсетях появилось видео с матча «Црвены Звезды» с «Басконией» в Белграде. Перед началом игры зазвучал гимн Евролиги, но сербские болельщики его перекричали лозунгом «Русские и сербы — братья навсегда».