Компартия Греции раскритиковала решение страны отправить бронетехнику Украине
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«Правительство (правящей партии. — RT) «Новая демократия» неустанно продолжает опасное участие Греции в конфликте на Украине, на этот раз посредством отправки бронетехники», — приводит слова заявления ТАСС.
В партии также отметили, что страна узнала о планируемых поставках не от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, а от канцлера Германии Олафа Шольца.
«По этой причине правительство и компетентное министерство обороны должны немедленно дать разъяснения как по содержанию этого решения: каких греческих подразделений касается поставка конкретной бронетехники, так и по подробностям греко-германского соглашения», — подчеркнули в КПГ.
Ранеек канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.
Примечательно, что в апреле официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.