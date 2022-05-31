Греция и ФРГ договорились о поставках на Украину танков советского образца

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.
Греция и ФРГ договорились о поставках на Украину танков советского образца
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  • © Olivier Matthys

«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времён Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договорённости с греческим премьером о намерении сделать то же самое», — цитирует Шольца ТАСС.

Он добавил, что в обмен Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортёры.

По словам канцлера ФРГ, оборонные ведомства обеих стран уже разрабатывают конкретные модальности соответствующей сделки.

Примечательно, что в апреле официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.

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