Греция и ФРГ договорились о поставках на Украину танков советского образца
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«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времён Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договорённости с греческим премьером о намерении сделать то же самое», — цитирует Шольца ТАСС.
Он добавил, что в обмен Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортёры.
По словам канцлера ФРГ, оборонные ведомства обеих стран уже разрабатывают конкретные модальности соответствующей сделки.
Примечательно, что в апреле официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.