Греция и ФРГ договорились о поставках на Украину танков советского образца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о достижении договорённостей с властями Греции о поставках Киеву танков советского образца в рамках так называемого кругового обмена.

«Мы поддерживаем страны, которые, например, имеют в распоряжении танки из запасов времён Варшавского договора. Мы уже смогли подготовить ряд таких специальных соглашений. Мы сейчас достигли договорённости с греческим премьером о намерении сделать то же самое», — цитирует Шольца ТАСС.

Он добавил, что в обмен Германия предоставит Греции немецкие бронетранспортёры.

По словам канцлера ФРГ, оборонные ведомства обеих стран уже разрабатывают конкретные модальности соответствующей сделки.

Примечательно, что в апреле официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.