В Греции подтвердили отказ от новых поставок военной техники Украине

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Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил, что Греция не собирается больше отправлять Украине военную технику.
В Греции подтвердили отказ от новых поставок военной техники Украине
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Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что представителю кабмина задали вопрос, планирует ли правительство направить на Украину дополнительную военную технику.

«В этом направлении нет ничего нового из того, что было сделано до сих пор. Ничто подобное не обсуждается», — сказал Иконому.

Он также отметил, что оборонное оборудование, которое Афины ранее отправили Киеву, не ослабляет обороноспособность самой Греции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО.

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