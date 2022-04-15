СК России получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств

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Следственный комитет России располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
СК России получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
  • РИА Новости

«В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.

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