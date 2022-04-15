СК России получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
- РИА Новости
«В ходе расследования получены сведения о поставках вооружения из 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — говорится в сообщении.
Как отмечается, иностранные военные инструкторы принимали активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.
11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».
Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.