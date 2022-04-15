В Пентагоне заявили, что Россия не препятствует поставкам оружия на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.

«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются... Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби отметил, что поставки Киеву оружия, оборудования и помощи в сфере безопасности осуществляются ежедневно.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».