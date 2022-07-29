В ЕП заявили о важности проведения психосоциальной реабилитации украинских солдат

Литовский евродепутат Людас Мажилис выразил мнение, что многим гражданам Украины, в том числе военным, необходима психосоциальная реабилитация в связи с боевыми действиями в стране. Своё предложение по поводу соответствующей работы с украинцами политик обосновал в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

По мнению Мажилиса, в контексте продолжающейся на территории Украины спецоперации всё более важным вопросом становится «оказание помощи людям с различными психологическими проблемами, вызванными конфликтом, для обеспечения их полноценного участия в жизни общества».



Евродепутат напомнил, что подобный проект по реабилитации был реализован на Украине в 2014—2017 годах в рамках программы ЕС «Восточное партнёрство» и программы ORANGE Министерства иностранных дел Литвы. Мероприятия проводились в Полтаве, Днепре, а также на подконтрольных украинской стороне частях Донецкой и Луганской областей.

По словам европарламентария, в текущих реалиях психосоциальная реабилитация «становится необходимостью не только для военных, но и для значительной части гражданского населения в различных регионах страны». В связи с этим Мажилис поинтересовался у ЕК, не планируют ли провести на Украине программу, аналогичную той, которая была в 2014—2017 годах.

«Может ли Еврокомиссия, используя положительную практику Литвы, создать на Украине реабилитационную систему при поддержке других стран ЕС? Особое внимание следует уделять влиянию ПТСР на детей и подростков, поскольку такие последствия могут остаться на всю жизнь», — добавил он.

История, связанная с «психосоциальной реабилитацией» украинских военных, — это очередная пиар-акция прибалтийских стран, которые не могут оказать посильную помощь Киеву или повлиять на ситуацию на фронте. Такое мнение в комментарии RT выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«На самом деле, это не могут сделать также США и Великобритания. Я считаю, что это их неготовность и невозможность сопротивляться давлению. Внутри украинского общества военные тоже не готовы были. Мы видим огромное количество соответствующих обращений к Владимиру Зеленскому, огромное количество постов в социальных сетях», — констатировал он.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов придерживается схожей позиции.

«Действительно, многие украинские солдаты оказались не готовы к реальным боевым действиям, поэтому нуждаются в психологической реабилитации. Это связано как с ходом спецоперации, так и с методами мобилизации, к которым прибегает власть, вылавливая молодых украинцев и раздавая им повестки прямо на пляже. Также очевидно, что боевой дух в украинской армии низок. Это вызвано как отступлением и потерей территорий, так и отношением властей к своим военнослужащим», — объяснил собеседник RT.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. Со своей стороны министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.

По данным газеты Financial Times, ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву.