Глава МИД Украины: ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия
«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — цитирует Кулебу в эфире телеканала ARD ТАСС.
Министр иностранных дел призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия, и сделать это как можно раньше.
«Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено (Украине. — RT), тем больше будет для нас помощи», — заявил глава МИД.
Он также уточнил, что в случае промедления Киев многое проиграет, и будет много человеческих жертв.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.