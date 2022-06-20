Глава МИД Украины: ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — цитирует Кулебу в эфире телеканала ARD ТАСС.

Министр иностранных дел призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия, и сделать это как можно раньше.

«Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено (Украине. — RT), тем больше будет для нас помощи», — заявил глава МИД.

Он также уточнил, что в случае промедления Киев многое проиграет, и будет много человеческих жертв.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить