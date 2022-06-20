Глава МИД Украины: ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — цитирует Кулебу в эфире телеканала ARD ТАСС.

Министр иностранных дел призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия, и сделать это как можно раньше.

«Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено (Украине. — RT), тем больше будет для нас помощи», — заявил глава МИД.

Он также уточнил, что в случае промедления Киев многое проиграет, и будет много человеческих жертв.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.