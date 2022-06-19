Генсек НАТО Столтенберг: поставки оружия могут помочь Украине выбить ВС России из Донбасса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild am Sonntag.

«НАТО продолжит поддерживать Украину в её самообороне, но не является частью конфликта», — подчеркнул генсек.

Ранее в The Washington Post сообщалось, что США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.

18 июня газета Politico опубликовала информацию о том, что Пентагон может отправить на Украину четыре дополнительные РСЗО.