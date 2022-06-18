WP: США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине

США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.

При этом, по данным источников газеты The Washington Post, Вашингтон параллельно пытается смягчить последствия ситуации для мировой экономики и продовольственной безопасности.

«Решение поставлять Украине всё более передовые вооружения... способные уничтожать важные военные объекты и наносить удары вглубь России, отражает готовность столиц Запада рискнуть непреднамеренной эскалацией с Россией», — говорится в материале.

При этом эксперты полагают, что Украина и её сторонники могут «надеяться на нечто большее, чем тупиковая ситуация с гораздо более многочисленной и лучше вооружённой российской армией».

Один из высокопоставленных представителей Госдепа США на условиях анонимности в беседе с The Washington Post сообщил, что ещё до начала российской спецоперации власти Соединённых Штатов обсуждали возможность затяжного конфликта, чреватого глобальными последствиями.

«Администрация Байдена надеется, что новое вооружение в дополнение к последовательным волнам санкций и дипломатической изоляции России повлияет на окончательное завершение войны путём переговоров», — добавил он.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями.

По словам Кулебы, «путь России к столу переговоров» лежит исключительно через поражения на полях сражений.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер отметил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.