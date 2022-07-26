СЕ закупит технику для украинского регулятора телерадиовещания

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Юлия Гуреева
Совет Европы планирует закупить партию IT-оборудования для Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Для этого СЕ объявил тендер среди организаций. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, проект по поддержке украинских СМИ должен помочь в удовлетворении текущих потребностей медиасообщества.
СЕ закупит технику для украинского регулятора телерадиовещания
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

«В рамках проекта осуществляется поиск поставщика для закупки офисного IT-оборудования для украинского аудиовизуального регулятора — Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания — для того, чтобы обеспечить его надлежащее функционирование во время конфликта», — говорится в описании тендера. 

Речь идёт в том числе о ноутбуках, Wi-Fi-роутерах и внешних накопителях.

Из документа следует, что Совет Европы реализует пакет неотложных действий под названием «Содействие безопасности журналистов, СМИ и доступу к информации, включая коммуникационную стратегию для офиса генерального прокурора Украины». 

Отмечается, что этот проект направлен на поддержку украинского медиасообщества в том, что касается удовлетворения текущих потребностей и «устранения последствий» российской спецоперации. 

К участию в тендере СЕ приглашает не менее трёх потенциальных поставщиков и готов заключить контракт на сумму до €55 тыс. 

Ранее стало известно о намерении США предоставить почти $2 млн на борьбу с «дезинформацией» и «пагубной риторикой» на Украине. На эти деньги среди прочего предполагается провести мероприятия для граждан, проживающих в районах, «наиболее подверженных злонамеренному российскому влиянию».

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