В ЕП подняли вопрос о праве получать альтернативную информацию о конфликте на Украине

Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии по поводу реализации права граждан ЕС о доступе к разным точкам зрения относительно ситуации на Украине. По словам политика, европейские СМИ стремятся дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд. С письмом Педичини ознакомился RT.

Как считает итальянский депутат, распространяемая в Европе информация о конфликте на Украине зачастую предвзята и не соответствует действительности, а любые расхождения во мнении рассматриваются как пророссийская пропаганда.

«Освещение российско-украинского конфликта вписывается в мейнстримный нарратив, нацеленный на навязывание общественности упрощённого, двуполярного видения ситуации, а также рисующий картину противостояния добра и зла, в которой Россия изображается единственной стороной, нарушившей международное право, а Украина — оплотом свободы и демократии», — говорится в документе.

Педичини отметил, что экспертам, которые пытаются дать целостное и глубокое представление о первопричинах конфликта, «систематически затыкают рот телеведущие и обозреватели, стремящиеся дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд на ситуацию, независимо от степени его обоснованности».

В связи с этим парламентарий поинтересовался у Еврокомиссии, реализуют ли европейские СМИ право граждан на получение плюралистической информации о ситуации на Украине, позволяющей свободно формировать собственное критическое мнение.

Ранее российский посол Сергей Разов заявил о фактах недружественных высказываний в адрес России со стороны медиа и официальных лиц в Италии.

4 июня, как сообщал ТАСС, в Риме состоялась общественная акция в знак протеста против распространения русофобии, в том числе в итальянских СМИ.