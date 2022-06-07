В ЕП подняли вопрос о праве получать альтернативную информацию о конфликте на Украине

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии по поводу реализации права граждан ЕС о доступе к разным точкам зрения относительно ситуации на Украине. По словам политика, европейские СМИ стремятся дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд. С письмом Педичини ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о праве получать альтернативную информацию о конфликте на Украине
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Как считает итальянский депутат, распространяемая в Европе информация о конфликте на Украине зачастую предвзята и не соответствует действительности, а любые расхождения во мнении рассматриваются как пророссийская пропаганда. 

«Освещение российско-украинского конфликта вписывается в мейнстримный нарратив, нацеленный на навязывание общественности упрощённого, двуполярного видения ситуации, а также рисующий картину противостояния добра и зла, в которой Россия изображается единственной стороной, нарушившей международное право, а Украина — оплотом свободы и демократии», — говорится в документе.

Педичини отметил, что экспертам, которые пытаются дать целостное и глубокое представление о первопричинах конфликта, «систематически затыкают рот телеведущие и обозреватели, стремящиеся дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд на ситуацию, независимо от степени его обоснованности».

В связи с этим парламентарий поинтересовался у Еврокомиссии, реализуют ли европейские СМИ право граждан на получение плюралистической информации о ситуации на Украине, позволяющей свободно формировать собственное критическое мнение. 

Ранее российский посол Сергей Разов заявил о фактах недружественных высказываний в адрес России со стороны медиа и официальных лиц в Италии.  

4 июня, как сообщал ТАСС, в Риме состоялась общественная акция в знак протеста против распространения русофобии, в том числе в итальянских СМИ.

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