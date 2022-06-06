Российский посол указал на факты недружественных высказываний руководства Италии о России

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Российский посол в Риме Сергей Разов во время общения с итальянскими дипломатами указал на факты недружественных высказываний официальных лиц и СМИ в Италии в отношении России.
Российский посол указал на факты недружественных высказываний руководства Италии о России
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Ранее стало известно, что посла России вызвали в МИД Италии

«Посол... акцентировал внимание на ряде случаев неприемлемых высказываний итальянских высокопоставленных официальных лиц в отношении России и её руководства. Подчеркнул, что доминирующую в СМИ Италии пропагандистскую линию трудно расценивать иначе как недружественную», — приводит РИА Новости заявление российского посольства в Риме.

В дипмиссии добавили, что Разов призвал власти Италии «к традиционной для итальянской внешней политики сдержанности и взвешенности».

3 июня в МИД России рассказали о попытке итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году как шпионскую операцию.

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