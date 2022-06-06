Российского посла вызвали в МИД Италии
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«Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи вызвал сегодня утром посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что итальянские власти отвергли обвинения в некорректности сообщений некоторых представителей итальянских институтов и СМИ.
«Он (Секуи. — RT) также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании», — добавили в итальянском МИД.
Ранее в МИД России рассказали о попытке итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году как шпионскую операцию.