Российского посла вызвали в МИД Италии

Посла России в Риме Сергея Разова вызвали в МИД Италии. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Генеральный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества посол Этторе Франческо Секуи вызвал сегодня утром посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо и по согласованию с главой правительства», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что итальянские власти отвергли обвинения в некорректности сообщений некоторых представителей итальянских институтов и СМИ.

«Он (Секуи. — RT) также отверг претензии, касающиеся якобы причастности СМИ к ведению антироссийской кампании», — добавили в итальянском МИД.

Ранее в МИД России рассказали о попытке итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году как шпионскую операцию.