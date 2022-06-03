МИД России: СМИ Италии назвали шпионской операцией гуманитарную миссию России в 2020 году

В МИД России рассказали о попытке итальянских СМИ представить российскую гуманитарную миссию в Италии в 2020 году как шпионскую операцию.

Как сообщает российский МИД на странице в соцсети «ВКонтакте», 9 мая итальянский гостелеканал «РАИ 3» показал сюжет, согласно которому российские эпидемиологи весной 2020 года «не боролись, рискуя жизнями и здоровьем, с мощной вспышкой коронавирусной инфекции на Севере Италии, а шпионили за силами и военными объектами НАТО в стране».

«Никаких документальных подтверждений «шпионской деятельности» российских дипломатов представлено не было», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подобное поведение наносит урон двусторонним отношениям Москвы и Рима и демонстрирует моральный облик отдельных представителей официальных властей Италии и её СМИ.

Ранее российский президент Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Италии Марио Драги.