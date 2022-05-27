Лавров заявил о беспрецедентной бытовой русофобии на Западе

Глава МИД России Сергей Лавров отметил беспрецедентную бытовую русофобию на Западе.

«Во многих странах Запада беспрецедентный характер приобрела бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами», — сказал он на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.

В конце апреля президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза. Она проявляется в том числе в культурной и спортивной сферах, заявили в Кремле.