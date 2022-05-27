Лавров заявил о беспрецедентной бытовой русофобии на Западе

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров отметил беспрецедентную бытовую русофобию на Западе.
Лавров заявил о беспрецедентной бытовой русофобии на Западе
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Во многих странах Запада беспрецедентный характер приобрела бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами», — сказал он на заседании Совета глав российских субъектов при МИД России.

В конце апреля президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза. Она проявляется в том числе в культурной и спортивной сферах, заявили в Кремле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить