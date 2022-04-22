Путин в разговоре с Мишелем отметил русофобскую политику руководства стран ЕС

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза. Она проявляется в том числе в культурной и спортивной сферах, заявили в Кремле.

«Руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах», — сообщила пресс-служба президента по итогам его телефонного разговора с Мишелем.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв отметил, что из-за русофобии в странах Запада необходимо быть готовыми к любым вариантам, а в каких-то случаях «может потребоваться и эвакуация сограждан».

Директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.

Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.