Сенатор Косачёв прокомментировал ситуацию с русофобией в странах Запада
«Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным»,— цитирует его РИА Новости.
По его словам, необходимо быть готовыми к любым вариантам.
Директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.