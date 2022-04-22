Сенатор Косачёв прокомментировал ситуацию с русофобией в странах Запада

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал ситуацию с русофобией в странах Запада.

«Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным»,— цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходимо быть готовыми к любым вариантам.

Директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Нуризаде заявил, что русофобия приняла беспрецедентный характер и уже становится политической идеологией ряда государств.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.