Журналист Junge Welt Хайден заявил о высоком уровне русофобии в Германии

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Московский корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, вернувшийся в Германию из России, поделился впечатлениями о количестве антироссийской пропаганды в Берлине.

По его словам, на вокзале в немецкой столице он увидел огромный плакат в поддержку Украины, а также портрет украинского президента Владимира Зеленского с провокационными антироссийскими лозунгами.

«Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал!» — приводит слова Хайдена РИА Новости.

Журналист также обратил внимание на повышенные меры безопасности в Трептов-парке, где находится братская могила и крупнейший в Берлине монумент советским воинам. По словам Хайдена, там запрещена любая российская символика и исполнение военных песен, однако некоторые посетители пытались нарушить эти требования.

10 апреля в Ганновере и Франкфурте-на-Майне прошли демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей.

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза.

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