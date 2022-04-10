В Германии проходят демонстрации против дискриминации русскоязычных

В немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне проходят демонстрации против дискриминации русскоязычных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Уточняется, что в Ганновере состоялся автопробег, в котором участвовали около 600 человек на примерно 300 автомобилях. Участники акции вышли с флагами России, Германии, Казахстана и ряда других стран СНГ.

Во Франкфурте при этом власти разрешили только пешее шествие под лозунгом «Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан / Против войны — за мир».

Ранее в Пафосе на Кипре прошла акция в поддержку России с участием около 2 тыс. человек.