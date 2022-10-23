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В США обвинили Россию в «хищении» культурных ценностей на Украине

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Юлия Гуреева
Бывший заместитель госсекретаря США, главный представитель проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP) Джеймс Глассман заявил, что Россия пытается «стереть украинскую культуру». RT ознакомился с тезисами ISRP.

Со ссылкой на публикации СМИ в ISRP утверждают, что российская спецоперация якобы сопровождается «разрушением и разграблением» исторических объектов и украинских культурных ценностей. Так, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в разговоре с AP оценил ущерб в сотни миллионов долларов.

Как отмечается на сайте ISRP, эта структура также занимается «расследованием кражи» других украинских активов, включая зерно и сталь. В связи с этим Глассман призвал правительство США «незамедлительно принять меры» для привлечения к ответственности причастных лиц и компаний.

«Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться. Нарушители должны знать, что их остановят и что их действия будут иметь последствия», — добавил представитель организации.

Проект «Инициатива по изучению российского пиратства» был создан в июле 2022 года для выявления случаев «хищений» на Украине и предоставления определённых рекомендаций. В работе ISRP участвуют бывшие правительственные чиновники США, эксперты по международной торговле и национальной безопасности.

На сайте проекта говорится, что в число рекомендаций по смягчению последствий «хищений» украинских активов войдёт конфискация замороженных за рубежом российских активов на сумму $300 млрд. Отмечается, что с соответствующей инициативой уже выступали чиновники в Европе и США.

Ранее старший советник постпредства России при ООН Сергей Леонидченко сообщал, что Москва регулярно уведомляет ЮНЕСКО об ударах, которые ВСУ наносят по культурно-историческим и религиозным объектам. По состоянию на середину июля только на территории ЛНР и ДНР украинскими военными было уничтожено 63 таких сооружения.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа дипломат подчёркивал, что на фоне поставок киевскому режиму западного оружия, которое используется для обстрелов гражданских объектов, заявления США и их союзников по НАТО о помощи в сохранении культурного наследия звучат «по крайней мере лицемерно».

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