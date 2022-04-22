В Испании анонсировали выделение Украине €1,5 млн для сохранения культурного наследия
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«Сейчас я отправляюсь в Венецию, где открою испанский павильон, которому исполняется 100 лет. Там я дам старт работе специального фонда «Испания-ЮНЕСКО» размером €1,5 млн для спасения культурного наследия на Украине», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, это решение будет одним из элементом оказания помощи Украине со стороны Испании.
В Мадриде 3 апреля состоялась масштабная акция у здания МИД Испании — люди требовали прекратить финансировать украинскую армию.
Протестующие прошли маршем по улицам города, держа в руках плакаты с лозунгом «Мы не будем платить за ваши войны».