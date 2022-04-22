В Испании анонсировали выделение Украине €1,5 млн для сохранения культурного наследия

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна выделит для Украины €1,5 млн в целях сохранения культурного наследия.

«Сейчас я отправляюсь в Венецию, где открою испанский павильон, которому исполняется 100 лет. Там я дам старт работе специального фонда «Испания-ЮНЕСКО» размером €1,5 млн для спасения культурного наследия на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, это решение будет одним из элементом оказания помощи Украине со стороны Испании.

В Мадриде 3 апреля состоялась масштабная акция у здания МИД Испании — люди требовали прекратить финансировать украинскую армию.

Протестующие прошли маршем по улицам города, держа в руках плакаты с лозунгом «Мы не будем платить за ваши войны».