Дипломат Леонидченко: Россия передаёт ЮНЕСКО данные об ударах ВСУ по объектам культуры

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Россия регулярно уведомляет ЮНЕСКО об ударах Украины по объектам культуры, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» старший советник постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко.

«Секретариат ЮНЕСКО регулярно получает от нас подробные отчёты о нападениях украинских военных на культурно-исторические и религиозные объекты. Только в ДНР и ЛНР ими уничтожены 63 таких объекта», — цитирует дипломата ТАСС.

Он отметил, что ВСУ продолжают уничтожать гражданские и культурные объекты теперь с помощью западного вооружения.

«На этом фоне заявления США и их союзников по НАТО о помощи в сохранении культурного наследия на миллионы долларов звучат по крайней мере лицемерно», — добавил Леонидченко.

Ранее свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.

Глава Святогорска Владимир Бандура также отметил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.

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