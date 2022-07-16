Дипломат Леонидченко: Россия передаёт ЮНЕСКО данные об ударах ВСУ по объектам культуры
«Секретариат ЮНЕСКО регулярно получает от нас подробные отчёты о нападениях украинских военных на культурно-исторические и религиозные объекты. Только в ДНР и ЛНР ими уничтожены 63 таких объекта», — цитирует дипломата ТАСС.
Он отметил, что ВСУ продолжают уничтожать гражданские и культурные объекты теперь с помощью западного вооружения.
«На этом фоне заявления США и их союзников по НАТО о помощи в сохранении культурного наследия на миллионы долларов звучат по крайней мере лицемерно», — добавил Леонидченко.
Ранее свидетели подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками.
Глава Святогорска Владимир Бандура также отметил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов и скрывают эти факты.