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США направят $800 тысяч на укрепление гражданского общества среди молодёжи Украины

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Ирина Сафонова
Отдел по связям с общественностью посольства США в Киеве объявил о программе по развитию активности и вовлечённости гражданского общества на Украине. Как поясняется в документе, акцент сделан на молодом поколении украинцев. С описанием гранта ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в рамках программы малых грантов Комиссии по демократии принимает предложения для программ, способствующих развитию гражданского общества и общественной вовлечённости на Украине и вносящих вклад в открытые и конкурентные политические и экономические системы, а также в защиту прав человека», — говорится в документе.

Американские специалисты отмечают, что программа направлена на увеличение активизма и вовлечённости гражданского общества, «особенно среди молодёжи».

Согласно описанию тендера, в рамках проекта также необходимо обеспечить расширение возможностей «недавно основанных неправительственных организаций» на Украине и поддержку работы таких организаций в освобождённых регионах страны.

Составители документа подчёркивают, что итогом реализации программы должна стать Украина, которая привержена «общим ценностям и продолжительным западноориентированным реформам». Наряду с этим одной из целей является противостояние «агрессии и влиянию России».

Общий объём финансирования составит $800 тыс. Задачи должны быть выполнены в течение года, отмечается в документе.

Ранее Совет Европы планировал профинансировать инициативу, предполагающую усиление работы с украинской молодёжью.

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