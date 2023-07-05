Госдеп США поможет полиции Украины «расследовать военные преступления»

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков направит до $5 млн на расширение возможностей украинских правоохранительных органов в «расследовании военных преступлений». С документом ознакомился RT.

Целью программы должна стать поддержка Национальной полиции Украины в её усилиях «по определению приоритетности, документированию и расследованию дел о военных преступлениях», говорится в описании.

«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований, в том числе сохранению и документированию доказательств, программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — отмечается в документе.

По замыслу авторов, инициатива позволит украинским правоохранительным органам вести порядка 80 тыс. дел за счёт улучшения процессов и методик. Кроме того, программа должна способствовать расширению возможностей полиции по сбору, сопоставлению, оцифровке и сохранению материалов, «собранных с поля боя».

На эти цели американское ведомство выделит два гранта общей стоимостью до $5 млн. Задачи в рамках программы должны быть реализованы в течение одного года (начиная с октября 2023-го).

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT предположил, что программа может быть направлена на создание фальсификаций для последующих обвинений России.

«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят, для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — отметил эксперт.

Ранее посольство США в Киеве планировало профинансировать украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях.