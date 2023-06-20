Госдеп намерен изучить «влияние России» на политику в отношении Украины в странах — союзниках США

Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США ищет подрядчика для реализации программы по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Сотрудники ведомства намерены изучить «уязвимость» аудитории, которую Россия якобы могла бы использовать, чтобы повлиять на политику в отношении Украины в странах — союзниках США. С документом ознакомился RT.

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлём дезинформационных и пропагандистских нарративов, тактик и субъектов, а также определение эффективных тактик, инструментов, технологий и стратегий для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — указано в описании гранта.

Согласно документу, программа должна ответить на вопрос, какие уязвимости жителей этих государств, включая социальное разделение, Россия, «вероятно, попытается использовать» в ближайшие два года, чтобы «повлиять на политику в отношении Украины в странах — союзниках США».

Также планируется выяснить, какие группы населения подвержены влиянию «российской дезинформации».

При этом целевую аудиторию проекта составят должностные лица иностранных правительств, аналитические центры, вузы, организации гражданского общества, независимые СМИ и журналисты, а также влиятельные лица в социальных сетях.

Как сообщается в документе, у инициативы две основные задачи: повысить осведомлённость граждан на Украине, в Белоруссии и Евразии об эффективных способах противодействия «российской дезинформации», а также повысить устойчивость аудитории, на которую «нацелена» Россия.

Исходя из опубликованных данных, в рамках заключённого соглашения будут использованы средства, выделенные США на 2023 финансовый год на публичную дипломатию в соответствии с законом о дополнительных ассигнованиях для Украины.

Общий объём финансирования проекта — $1 млн. Предполагается, что срок его реализации составит два года.

Ранее посольство США в Киеве планировало финансировать украинские СМИ для предоставления местной и международной аудитории «подтверждённой» информации о военных событиях.