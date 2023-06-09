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США выделят до $100 тысяч на переводы книг по истории Украины и борьбе с «дезинформацией»

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Виктория Пенькова
Посольство США в Киеве анонсировало планы профинансировать программу по переводу книг на темы борьбы с «дезинформацией» и внешней политике с английского языка на украинский. Как уточняется в гранте, с которым ознакомился RT, на эти цели американская сторона намерена выделить до $100 тыс.
США выделят до $100 тысяч на переводы книг по истории Украины и борьбе с «дезинформацией»
  • Gettyimages.ru
  • © Zephyr18

«Средства направят на поддержку перевода текстов, написанных американскими авторами и изначально опубликованных американскими издательствами... Переведённые книги распространяются среди вузов и школ, библиотек, правительственных и неправительственных организаций, министерств, СМИ и других выбранных организаций», — говорится в документе.

Основными критериями отбора книг на перевод американская сторона назвала актуальность произведений, их своевременность и качество.

В прошедших отсев книгах внимание должно быть уделено американским ценностям, укреплению верховенства права, борьбе с «дезинформацией», внешней политике, американо-украинским отношениям, истории Украины и прочим темам, отметили специалисты из США.

Подать заявку на получение финансирования могут украинские некоммерческие и неправительственные издатели.

Ранее в Госдепартаменте заявили о намерениях профинансировать программу по «противодействию российской дезинформации» в ряде стран Европы и Азии.

По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

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