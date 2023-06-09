США выделят до $100 тысяч на переводы книг по истории Украины и борьбе с «дезинформацией»
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«Средства направят на поддержку перевода текстов, написанных американскими авторами и изначально опубликованных американскими издательствами... Переведённые книги распространяются среди вузов и школ, библиотек, правительственных и неправительственных организаций, министерств, СМИ и других выбранных организаций», — говорится в документе.
Основными критериями отбора книг на перевод американская сторона назвала актуальность произведений, их своевременность и качество.
В прошедших отсев книгах внимание должно быть уделено американским ценностям, укреплению верховенства права, борьбе с «дезинформацией», внешней политике, американо-украинским отношениям, истории Украины и прочим темам, отметили специалисты из США.
Подать заявку на получение финансирования могут украинские некоммерческие и неправительственные издатели.
Ранее в Госдепартаменте заявили о намерениях профинансировать программу по «противодействию российской дезинформации» в ряде стран Европы и Азии.
По мнению многих экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.