США выделят средства на «подготовку» учителей в Грузии

Государственный департамент США планирует профинансировать проект, направленный на подготовку грузинских учителей. Как отмечается в описании документа, с которым ознакомился RT, инициатива направлена на «улучшение» начального и среднего образования в стране.

Госдеп США объявил о поиске некоммерческих организаций или высших учебных заведений, которые могли бы заняться реализацией в Грузии нового проекта «Учителя будущего».

«Цель программы «Учителя будущего» — повысить качество общего образования путём совершенствования программ предварительной подготовки преподавателей и профессиональных навыков уже работающих учителей и педагогов-методистов», — говорится в заявке.

Как пояснили в ведомстве, в рамках проекта будет проведено «интенсивное практическое обучение» педагогов-методистов и преподавателей вузов. Предполагается затронуть темы разработки учебных планов, современных методов преподавания, оценки учеников и прочее.

Инициатива также предусматривает введение курса по руководству процессом обучения.

Для некоторых участников с грузинской стороны будут организованы поездки в США, а американские представители приедут в Грузию для проведения тренингов и консультаций.

Бюджет проекта составит $200 тыс., отметили в Госдепе.

В прошлом году стало известно о намерении Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $14 млн на «программу по воспитанию будущего» в Грузии. С её помощью в Вашингтоне рассчитывали повысить качество системы общего образования в стране.