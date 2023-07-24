США выделят средства на «подготовку» учителей в Грузии
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Госдеп США объявил о поиске некоммерческих организаций или высших учебных заведений, которые могли бы заняться реализацией в Грузии нового проекта «Учителя будущего».
«Цель программы «Учителя будущего» — повысить качество общего образования путём совершенствования программ предварительной подготовки преподавателей и профессиональных навыков уже работающих учителей и педагогов-методистов», — говорится в заявке.
Как пояснили в ведомстве, в рамках проекта будет проведено «интенсивное практическое обучение» педагогов-методистов и преподавателей вузов. Предполагается затронуть темы разработки учебных планов, современных методов преподавания, оценки учеников и прочее.
Инициатива также предусматривает введение курса по руководству процессом обучения.
Для некоторых участников с грузинской стороны будут организованы поездки в США, а американские представители приедут в Грузию для проведения тренингов и консультаций.
Бюджет проекта составит $200 тыс., отметили в Госдепе.
В прошлом году стало известно о намерении Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $14 млн на «программу по воспитанию будущего» в Грузии. С её помощью в Вашингтоне рассчитывали повысить качество системы общего образования в стране.