США наймут специалистов для мониторинга грузинских и российских СМИ

Посольство США в Тбилиси намерено отслеживать новости в грузинских, российских и международных СМИ. В частности, ведомство интересуют сообщения об американской дипломатической миссии в Грузии. Для этой цели планируется нанять специалистов, с соответствующим запросом ознакомился RT.

«Подрядчик должен предоставить трёх специалистов по мониторингу СМИ, чтобы отслеживать новости в грузинских и зарубежных СМИ, в том числе российских, составлять и представлять отчёты по ним», — говорится в документе.

Как пояснили в американском посольстве, специалистам предстоит отслеживать сообщения, касающиеся миссии США в Грузии. В среднем в день они должны мониторить до 15 ключевых источников. При этом ведомство интересуют разные форматы СМИ, включая онлайн-медиа, телевидение и печатные издания.

В особом порядке наёмные работники будут следить за экстренными новостями и реакцией СМИ на заявления и действия должностных лиц Грузии и Соединённых Штатов.

Предоставляемые отчёты должны соответствовать формату, установленному официальным представителем посольства, быть написанными по-английски и перед подачей проходить проверку на орфографию и грамматику, подчёркивается в документе.

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, мониторинг СМИ может быть необходим Вашингтону для введения в дальнейшем цензуры.

«Нанятые люди будут готовить отчёты об этих материалах, а США — выставлять оценки. Скажем, их неготовность, нежелание или недовольство теми или иными публикациями. И, соответственно, будут оказывать давление на СМИ, находящиеся в зоне их доступности. Поэтому этот механизм мониторинга я бы назвал «механизмом цензуры», потому что США, безусловно, будут требовать у грузинских властей и грузинских СМИ корректировки своей позиции и тех материалов, которые они публикуют», — рассказал он в беседе с RT.

По мнению аналитика, на основе полученных данных американские власти попытаются снизить уровень критики в свой адрес и добиться того, чтобы политика США в Грузии и в целом в мире была представлена в привлекательных тонах.

Ранее Госдеп США планировал заняться популяризацией в Грузии современной американской литературы. Проект подразумевал переводы книг по темам, связанным с экономикой, обучением, СМИ, а также произведений для детей.