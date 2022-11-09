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USAID выделит до $14 млн на программу по «воспитанию будущего» в Грузии

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Оксана Соломатина
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках «Программы по воспитанию будущего» намерено повысить качество системы общего образования в Грузии. С документом ознакомился RT.
USAID выделит до $14 млн на программу по «воспитанию будущего» в Грузии
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Runnacles

«Деятельность будет направлена на поддержку правительства Грузии в вопросе повышения качества программ начальной подготовки преподавателей, наращивания потенциала членов администрации школ в качестве лидеров образовательного процесса, а также повышения эффективности реализации политики децентрализации», — говорится в тексте документа.

Специалисты USAID отмечают, что по качеству образования Грузия оценивается ниже, чем другие страны региона со средним уровнем дохода.

Кроме того, в системе общего образования Грузии «преобладают гендерные стереотипы», отмечают в американском агентстве.

Согласно данным, в начальных классах девочки добиваются лучших образовательных результатов, однако «гендерно-предвзятые образовательные материалы» и завышенные ожидания педагогов в отношении мальчиков сохраняют «негативные гендерные нормы».

На реализацию данной программы американское агентство планирует выделить до $14 млн.

Ранее USAID уже финансировало программу по подготовке школьных учителей в Грузии.

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