Еврокомиссия профинансирует работу народных защитников в Грузии

Еврокомиссия планирует выделить €1,5 млн на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии. Чтобы найти организацию, которая реализует эту инициативу, ЕК объявила тендер. С документом ознакомился RT.

«Цель (уведомления о намерении заключить контракт. — RT) состоит в дальнейшем содействии продвижению и защите прав человека в Грузии путём постоянной поддержки аппарата народного защитника Грузии», — говорится в описании.

В Еврокомиссии добавили, что мероприятия в рамках проекта должны будут способствовать «эффективному внедрению и мониторингу мер в области прав человека», а также повысят осведомлённость в этом вопросе.

ЕК готова предоставить на инициативу €1,5 млн. Предполагается, что на её реализацию потребуется два года.

Как пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, различные институты защиты прав человека зачастую используются как инструменты «мягкой силы», и в данном случае Еврокомиссия выполняет свой стратегический план.

«Они формируют общественно-политическую ситуацию, которая будет выгодна ЕС, соответствующих политических лидеров, общественников, ориентированных на Запад», — сказал политолог.

По его словам, в Грузии, несмотря на её евро-атлантический курс, закреплены традиционалистские тенденции, например, в отношении ЛГБТ-сообщества. Чтобы сломить эту архитектуру, выделяются средства на поддержку грузинских правозащитников, которым предстоит работать с проблемами, актуальными в Европе, считает Данюк.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, рассматривает действия Еврокомиссии как показатель конфронтационных отношений России и Запада.

«Запад пытается создать очаги напряжённости по границам России, поддержать антироссийские настроения в соседних странах», — прокомментировал он цели новой инициативы.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении запустить программу по подготовке школьных учителей в Грузии.