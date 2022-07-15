Еврокомиссия профинансирует работу народных защитников в Грузии

Короткая ссылка
Юлия Гуреева, Анастасия Румянцева
Еврокомиссия планирует выделить €1,5 млн на проект по поддержке аппарата народного защитника Грузии. Чтобы найти организацию, которая реализует эту инициативу, ЕК объявила тендер. С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия профинансирует работу народных защитников в Грузии
  • Legion-Media

«Цель (уведомления о намерении заключить контракт. — RT) состоит в дальнейшем содействии продвижению и защите прав человека в Грузии путём постоянной поддержки аппарата народного защитника Грузии», — говорится в описании. 

В Еврокомиссии добавили, что мероприятия в рамках проекта должны будут способствовать «эффективному внедрению и мониторингу мер в области прав человека», а также повысят осведомлённость в этом вопросе.

ЕК готова предоставить на инициативу €1,5 млн. Предполагается, что на её реализацию потребуется два года. 

Как пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, различные институты защиты прав человека зачастую используются как инструменты «мягкой силы», и в данном случае Еврокомиссия выполняет свой стратегический план.

«Они формируют общественно-политическую ситуацию, которая будет выгодна ЕС, соответствующих политических лидеров, общественников, ориентированных на Запад», — сказал политолог. 

По его словам, в Грузии, несмотря на её евро-атлантический курс, закреплены традиционалистские тенденции, например, в отношении ЛГБТ-сообщества. Чтобы сломить эту архитектуру, выделяются средства на поддержку грузинских правозащитников, которым предстоит работать с проблемами, актуальными в Европе, считает Данюк. 

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, рассматривает действия Еврокомиссии как показатель конфронтационных отношений России и Запада.

«Запад пытается создать очаги напряжённости по границам России, поддержать антироссийские настроения в соседних странах», — прокомментировал он цели новой инициативы. 

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении запустить программу по подготовке школьных учителей в Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить