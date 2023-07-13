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USAID наймёт сотрудника для поддержки проектов в сфере здравоохранения на Украине

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Ирина Сафонова
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию помощника по управлению проектами в сфере здравоохранения на Украине. Отмечается, что кандидатом может стать только гражданин Украины или имеющий разрешение на работу в стране специалист. С документом ознакомился RT.
USAID наймёт сотрудника для поддержки проектов в сфере здравоохранения на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отдел здравоохранения миссии USAID на Украине ищет сотрудника, который окажет поддержку в реализации проектов ведомства в том числе в сферах психического здоровья и реабилитации, инфекционных заболеваний и общей охраны здоровья.  

«Ожидается, что сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, государственными структурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — говорится в описании обязанностей сотрудника.

Вместе с тем исполнитель будет заниматься организацией и поддержкой баз данных, ведением документации и закупочной деятельностью. Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления. 

Как отмечают в американском агентстве, эти и другие проекты ориентированы на реформу системы здравоохранения на Украине.

«Содействие развитию, оказываемое USAID, способствует преобразованию Украины в демократическое, процветающее, стабильное и крепкое государство, единое в своих европейских устремлениях», — утверждается в документе.  

Ранее, в 2021 году, USAID направляло $45 млн на восстановление системы здравоохранения на Украине.

В России неоднократно сообщали о реализации на территории Украины масштабной военно-биологической программы США.

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