USAID наймёт сотрудника для поддержки проектов в сфере здравоохранения на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию помощника по управлению проектами в сфере здравоохранения на Украине. Отмечается, что кандидатом может стать только гражданин Украины или имеющий разрешение на работу в стране специалист. С документом ознакомился RT.

Отдел здравоохранения миссии USAID на Украине ищет сотрудника, который окажет поддержку в реализации проектов ведомства в том числе в сферах психического здоровья и реабилитации, инфекционных заболеваний и общей охраны здоровья.

«Ожидается, что сотрудник будет взаимодействовать с подрядчиками, международными донорами, государственными структурами и международными организациями в соответствии с надлежащими указаниями представителей администраторов контрактов/соглашений», — говорится в описании обязанностей сотрудника.

Вместе с тем исполнитель будет заниматься организацией и поддержкой баз данных, ведением документации и закупочной деятельностью. Контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления.

Как отмечают в американском агентстве, эти и другие проекты ориентированы на реформу системы здравоохранения на Украине.

«Содействие развитию, оказываемое USAID, способствует преобразованию Украины в демократическое, процветающее, стабильное и крепкое государство, единое в своих европейских устремлениях», — утверждается в документе.

Ранее, в 2021 году, USAID направляло $45 млн на восстановление системы здравоохранения на Украине.

В России неоднократно сообщали о реализации на территории Украины масштабной военно-биологической программы США.