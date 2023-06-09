США намерены предоставить до $18 млн на развитие предпринимательства в Таджикистане

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует оказать поддержку бизнесу в Таджикистане и способствовать созданию рабочих мест для молодёжи. С описанием проекта ознакомился RT.

Как отмечается в документе USAID, бюджет новой программы может составить $18 млн. Инициатива будет направлена, прежде всего, на молодых граждан республики, а также на возвращающихся трудовых мигрантов.

«Главная цель данной программы — создание достойной и продуктивной занятости для таджикской молодёжи, женщин и мужчин посредством создания и роста бизнеса, развития предпринимательства, обучения навыкам и облегчения доступа к финансированию в секторах с большим потенциалом для экономического роста», — пояснили в ведомстве.

Специалисты американского агентства считают, что положение частного сектора в Таджикистане, в частности его конкурентоспособность и потенциал создания рабочих мест, «серьёзно затруднили» пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на Украине.

Предполагается, что проект USAID поможет местным финансовым учреждениям в предоставлении доступа к финансовым услугам для молодых бизнесменов и тех, кто только планирует начать своё дело.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, американские власти рассчитывают заинтересовать молодёжь республики в сотрудничестве с Соединёнными Штатами.

«Многие жители Таджикистана сохранили искренние и добрые чувства по отношению к России, что и беспокоит американских стратегов. Это страна, которая последовательно поддерживает нормальные, я бы даже сказал дружеские, конструктивные отношения с Россией. У Вашингтона есть желание вложить деньги в таджикскую молодёжь, чтобы попытаться её развернуть в антироссийскую сторону, а бизнес в данном случае служит инструментом», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Американская сторона рассчитывает на то, что финансирование будет больше тех средств, которые получают таджикские предприниматели из местных источников, предположил Оленченко.

«То есть, это станет своего рода дополнительным аргументом, чтобы убеждать таджикскую молодёжь дружить с американцами», — добавил он.

В апреле стало известно о планах Еврокомиссии «создать благоприятные условия» для работы организаций гражданского общества в Таджикистане, а также бороться с дезинформацией.