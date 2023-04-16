ЕК планирует «поддержать» работу СМИ и организаций гражданского общества в Таджикистане

Еврокомиссия объявила о намерении реализовать в Таджикистане два новых проекта, которые направлены на «сокращение неравенства» в стране. В частности, ЕК планирует оказать поддержку местным организациям гражданского общества и журналистам. RT ознакомился с соответствующим документом.

«Общая цель данного запроса предложений — способствовать сокращению неравенства в Таджикистане в контексте устойчивого развития... а следовательно, повышению качества жизни в более справедливом и демократическом обществе», — говорится в документе.

Для реализации проектов из европейского бюджета будет выделено примерно €3 млн.

Как пояснили в ЕК, задача исполнителей проектов, которыми могут стать некоммерческие структуры, заключается в поддержке организаций гражданского общества Таджикистана «в качестве признанных субъектов процесса демократического управления».

Инициатива также направлена на создание благоприятных условий для работы подобных организаций. При этом особое внимание в ЕК предлагают уделить работе с молодёжью.

Помимо прочего, проект включает в себя мероприятия по борьбе с дезинформацией и содействию свободе СМИ.

Так, ожидается, что исполнители проведут тренинги для повышения компетентности среди профессиональных журналистов, сотрудников сил безопасности и представителей судебной власти в целях обеспечения свободы средств массовой информации.

В прошлом году стало известно о планах Еврокомиссии запустить в Таджикистане программу по «продвижению и защите» демократии и верховенства права. Её целью было способствовать вовлечению молодёжи в процессы проведения реформ в стране.