ЕК профинансирует программу по поддержке сферы энергетики в Таджикистане

Генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнёрствам планирует выделить €10 млн на реализацию комплекса мер по поддержке энергетического сектора в Таджикистане. С описанием тендера ознакомился RT.

«Данный проект будет способствовать использованию в Таджикистане устойчивых источников энергии, поддерживая (соответствующую. — RT) институциональную и нормативно-правовую среду в энергетическом секторе», — отмечается в описании документа.

В частности, программа направлена на развитие потенциала и повышение эффективности Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании «Барки Точик» и управления регулирования электроэнергетики Антимонопольной службы Таджикистана.

«Это позволит сделать рынок электроэнергии более справедливым и прозрачным, с недискриминационными тарифами, отражающими реальную стоимость, а потому привлекательными для частного сектора, и отвечающим требованиям, предъявляемым к эффективному региональному рынку электроэнергии», — подчёркивают в Еврокомиссии.

Предполагается, что проект позволит укрепить взаимодействие и координацию между заинтересованными сторонами в секторе энергетики и водных ресурсов, а также будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов.

Ранее Европейская комиссия планировала выделить до €800 тыс. на программу по «продвижению и защите» демократии и верховенства права в Таджикистане.