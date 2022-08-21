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Еврокомиссия намерена совершенствовать финансовые структуры в Польше

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Оксана Соломатина
Европейская комиссия выделит финансирование на укрепление правовой базы трансфертного ценообразования в Польше, что будет способствовать борьбе с уклонением от налогов. С соответствующим тендером ознакомился RT.

«Главной целью контракта будет оказание Министерству финансов Польши технической поддержки для укрепления правового режима трансфертного ценообразования и требований к отчётности», — говорится в описании договора.

Кроме того, в задачи исполнителя будет входить оценка текущего правового поля в этой сфере в Польше и составление инструкций для налогоплательщиков.

На реализацию контракта Еврокомиссия готова предоставить €139 тыс.

Ранее генеральный директорат ЕК по поддержке структурных реформ выделял финансирование офису в Бухаресте на «наблюдение за ситуацией» в Румынии и оценку проектов технической поддержки.

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