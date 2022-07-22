Еврокомиссия собирается потратить €2 млн на поддержку инфоцентров в Боснии и Герцеговине

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Оксана Соломатина
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует выделить €2 млн на информационно-коммуникационную поддержку делегации ЕС в Сараеве. С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия собирается потратить €2 млн на поддержку инфоцентров в Боснии и Герцеговине
  • Legion-Media

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует заключить контракт на оказание информационно-коммуникационных услуг офису в Боснии и Герцеговине.

Из описания документа следует, что цель программы — ознакомить жителей региона с политикой и деятельностью Евросоюза.

«Эта мера содействует общей цели: предоставить объективную, понятную и доступную информацию гражданам Боснии и Герцеговины и конкретным целевым группам о Европейском союзе, его политике и программах помощи», — говорится в тексте документа.

Помимо этого, европейские специалисты намерены оказать консультативные услуги офису ЕС в Боснии и Герцеговине для проведения коммуникационных и информационных мероприятий, в том числе «используя культуру как одно из направлений».

Авторы документа отмечают, что в результате этой деятельности жители Боснии и Герцеговины должны получить «лёгкий доступ к информации о ЕС».

«Конкретная цель (итог) этого контракта следующая: эффективное руководство информационным центром ЕС в Сараеве и информационными пунктами ЕС в городе Баня-Лука, округе Брчко и городе Мостар, где гражданам легко получить информацию о ЕС», — отмечают авторы документа.

Ранее Еврокомиссия планировала финансировать проект Национального ресурсного центра ЕС для организаций гражданского общества в Сербии. Инициатива предусматривала формирование подконтрольной сети НКО и подготовку Сербии к вступлению в Евросоюз.

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