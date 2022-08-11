ЕС планирует собирать статистические данные по Грузии, Молдавии и Украине

Статистическая служба Евросоюза (Евростат) открыла конкурс заявок на сбор данных в странах — кандидатах на вступление в ЕС, в том числе на Украине и в Молдавии, а также в государствах, входящих в так называемую Европейскую политику соседства. С описанием тендера ознакомился RT.

«Предмет данного конкурса заявок — сбор, проверка и распространение данных для стран — кандидатов, потенциальных кандидатов (на вступление в ЕС. — RT) и стран Европейской политики соседства (ЕПС)», — отмечается в документе.

Уточняется, что по состоянию на июнь 2022 года насчитывается десять стран — кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, шесть стран ЕПС-Восток, три из которых — Грузия, Молдавия и Украина — также входят в группу стран — кандидатов и потенциальных кандидатов, и десять стран ЕПС-Юг (государства Северной Африки и Ближнего Востока).

«Группа Евростата по вопросам сотрудничества собирает от каждой страны — кандидата, потенциального кандидата и стран ЕПС метаданные и несколько сотен статистических показателей», — говорится в документе.

Речь идёт о параметрах, связанных с экономикой и финансами, демографией и социальными условиями, промышленностью и сельским хозяйством, туризмом и транспортом, энергетикой и наукой, цифровым сообществом и другими областями.

Подрядчик должен будет ежегодно собирать и проверять статические данные по трём группам стран. На реализацию инициативы, рассчитанной на 38 месяцев, Евростат готов выделить более €370 тыс.

Ранее Еврокомиссия планировала выделить €6,5 млн в рамках программы по «поддержке» сектора внутренних дел самопровозглашённой республики Косово.