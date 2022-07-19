Евросоюз начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС
«Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в ЕС. Этот исторический момент — ваш успех. Результат вашего упорного труда», — написала она в Twitter.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕС поддерживал указанные страны в их устремлениях и будет продолжать это делать.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Украинский президент Владимир Зеленский сравнил предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС с покорением вершины Эвереста. Он также призвал не обесценивать значение этого события.