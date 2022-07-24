В ЕП призвали символически предоставить Грузии статус кандидата из-за опасений ухода на «орбиту России»
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«Какие меры будет принимать вице-президент (верховный представитель) для того, чтобы правительство и народ Грузии не потеряли веру в Европейский союз и не сочли необходимым попасть на орбиту России?» — спросил Берг.
По мнению евродепутата, решение ЕС предоставить Украине статус страны — кандидата в объединение носит символический характер. В связи с этим он поинтересовался у Борреля, возможно ли «проявить ту же любезность и в случае с Грузией».
В своём письме Берг напомнил, что грузинские власти официально подали заявку на членство в европейском блоке 3 марта.
Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии. В Евросовете также признали европейскую перспективу Грузии, однако выдвинули ряд условий для получения статуса кандидата.
3 июля в Тбилиси состоялся митинг с требованием к правительству подать в отставку. Протестующие заявляли о необходимости сформировать кабинет министров, который проведёт реформы и добьётся для страны статуса кандидата в члены Европейского союза.