В ЕП призвали символически предоставить Грузии статус кандидата из-за опасений ухода на «орбиту России»

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Юлия Гуреева
Немецкий депутат Европарламента Ларс Патрик Берг поинтересовался у главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, как тот намерен избежать попадания Грузии на «орбиту России». По мнению парламентария, Брюсселю следовало бы предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, даже если это будет носить такой же «символический характер», как и в случае с Украиной. С его письмом ознакомился RT.
В ЕП призвали символически предоставить Грузии статус кандидата из-за опасений ухода на «орбиту России»
  • Gettyimages.ru
  • © Davit Sarkisovi / EyeEm

«Какие меры будет принимать вице-президент (верховный представитель) для того, чтобы правительство и народ Грузии не потеряли веру в Европейский союз и не сочли необходимым попасть на орбиту России?» — спросил Берг. 

По мнению евродепутата, решение ЕС предоставить Украине статус страны — кандидата в объединение носит символический характер. В связи с этим он поинтересовался у Борреля, возможно ли «проявить ту же любезность и в случае с Грузией».

В своём письме Берг напомнил, что грузинские власти официально подали заявку на членство в европейском блоке 3 марта. 

Саммит лидеров Евросоюза 23 июня согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии. В Евросовете также признали европейскую перспективу Грузии, однако выдвинули ряд условий для получения статуса кандидата.

3 июля в Тбилиси состоялся митинг с требованием к правительству подать в отставку. Протестующие заявляли о необходимости сформировать кабинет министров, который проведёт реформы и добьётся для страны статуса кандидата в члены Европейского союза.

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