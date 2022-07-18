Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС — гамбит против России

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал предоставление Украине и Молдавии статуса стран — вечных кандидатов в ЕС геополитическим гамбитом против России.

«Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — говорится в его статье для «Известий».

По словам Лаврова, пока рекламируют инициированное президентом Франции Эммануэлем Макроном «европейское политическое сообщество», где не предвидится особых финансово-экономических благ. Вместе с этим будут предъявлены требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

При этом Украина получила не только статус, но и «домашнюю работу», как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Киеву предстоит осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина после своего вступления в ЕС будет запрашивать у Брюсселя дотации.