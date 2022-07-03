В Тбилиси проходит митинг с требованием отставки правительства Грузии

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Представители гражданского сектора, оппозиционных политических партий, а также рядовые граждане собрались на митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием к правительству подать в отставку.
В Тбилиси проходит митинг с требованием отставки правительства Грузии
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Об этом информирует телеканал «Мтавари архи».

По данным телеканала, срок, отведённый премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительству народным движением 24 июня, истёк.

Правительство не ушло в отставку, поэтому в стране началась волна протеста.

Протестующие требуют сформировать кабинет министров национального согласия, который сможет провести реформы в стране с целью получения статуса кандидата в члены Европейского союза.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что партия создаст рабочие группы для выполнения 12 условий ЕС, чтобы страна смогла получить статус кандидата в Евросоюз.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.

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