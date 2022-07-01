В Грузии создадут группы для выполнения условий, чтобы получить статус кандидата в ЕС
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«Как известно, Евросоюз установил 12 пунктов в качестве условия предоставления Грузии статуса кандидата... с целью выполнения условий будут созданы рабочие группы», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, одно из главных условий — сокращение в стране политической поляризации. Правящая партия предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.
Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.