В Грузии создадут группы для выполнения условий, чтобы получить статус кандидата в ЕС

Правящая партия «Грузинская мечта» создаст рабочие группы для выполнения 12 условий ЕС, чтобы страна смогла получить статус кандидата в Евросоюз, заявил председатель политсилы Ираклий Кобахидзе.

«Как известно, Евросоюз установил 12 пунктов в качестве условия предоставления Грузии статуса кандидата... с целью выполнения условий будут созданы рабочие группы», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, одно из главных условий — сокращение в стране политической поляризации. Правящая партия предлагает сократить радикальное противостояние среди политических сил.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Также Евросоюз готов предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к блоку, но для этого нужно выполнить ряд условий.