Медведев назвал опереточным предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата в ЕС
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«В отношении ЕС... мне кажется, что это всё какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьёз. Желание очень простое — каким-то образом зацепить Россию. Желание показать нам различные возможности, которые существуют у Евросоюза, желание сделать, что называется, в чем-то побольнее, хотя это цели не достигает», — цитирует ТАСС Медведева.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.