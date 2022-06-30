Медведев назвал опереточным предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата в ЕС

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата на вступление в Евросоюз является всего лишь опереточными действиями.

«В отношении ЕС... мне кажется, что это всё какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьёз. Желание очень простое — каким-то образом зацепить Россию. Желание показать нам различные возможности, которые существуют у Евросоюза, желание сделать, что называется, в чем-то побольнее, хотя это цели не достигает», — цитирует ТАСС Медведева.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.