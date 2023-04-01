Историк Шаповалов: американцы пытаются установить контроль над Киргизией

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Госдепартамента США о «повышении квалификации» работников СМИ в Киргизии.
Историк Шаповалов: американцы пытаются установить контроль над Киргизией
  • AP

«Киргизия — важная страна с точки зрения геополитического, геоэкономического положения. Киргизия является членом ОДКБ, членом Евразийского экономического союза. У Киргизии традиционно очень тесные отношения и с Китаем. Киргизия занимает ключевое положение в центрально-азиатском регионе, и американцы не первый раз пытаются включиться в установление контроля над Киргизией», — отмечает он.

Историк напомнил, что в 2001 году «здесь была даже создана американская военная база».

Шаповалов уверен, что непосредственная близость Киргизии к России и Китаю делает эту страну важной для США. Кроме того, собеседник RT, подчеркнул, что у Киргизии не самые простые отношения со всеми соседями.

«Для США очень важно, чтобы конфликт между Киргизией и Таджикистаном расширялся, усиливался. Потому что в этом случае России будет непросто, ведь Таджикистан и Киргизия являются союзниками России», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США готов выделить средства на проведение программы малых грантов для СМИ, которая в том числе предполагает «повышение квалификации» сотрудников средств массовой информации в Киргизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить