Историк Шаповалов: американцы пытаются установить контроль над Киргизией

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT планы Госдепартамента США о «повышении квалификации» работников СМИ в Киргизии.

«Киргизия — важная страна с точки зрения геополитического, геоэкономического положения. Киргизия является членом ОДКБ, членом Евразийского экономического союза. У Киргизии традиционно очень тесные отношения и с Китаем. Киргизия занимает ключевое положение в центрально-азиатском регионе, и американцы не первый раз пытаются включиться в установление контроля над Киргизией», — отмечает он.

Историк напомнил, что в 2001 году «здесь была даже создана американская военная база».

Шаповалов уверен, что непосредственная близость Киргизии к России и Китаю делает эту страну важной для США. Кроме того, собеседник RT, подчеркнул, что у Киргизии не самые простые отношения со всеми соседями.

«Для США очень важно, чтобы конфликт между Киргизией и Таджикистаном расширялся, усиливался. Потому что в этом случае России будет непросто, ведь Таджикистан и Киргизия являются союзниками России», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США готов выделить средства на проведение программы малых грантов для СМИ, которая в том числе предполагает «повышение квалификации» сотрудников средств массовой информации в Киргизии.